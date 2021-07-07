Почему худеть нужно именно летом: названы 5 веских причин

Летние месяцы – идеальное время для снижения веса. Об этом следует задуматься тем, кто давно мечтал избавиться от лишних сантиметров, но откладывал эту задачу.

А для тех, кто все еще сомневается, есть 5 веских аргументов. Их назвала спортсмен, вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

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5 причин худеть летом

В жаркую погоду не хочется есть – она подавляет аппетит. Это помогает ограничить тяжелую жирную пищу. В этот период в рационе преобладают низкокалорийные блюда, овощи и фрукты.

В летние месяцы все проводят много времени на улице, это позволяет редко заглядывать в холодильник.

В теплую погоду люди больше двигаются и меньше едят – это помогает тратить калорий больше, чем потребляется.

Летом в рационе появляется много овощей и фруктов / Фото Pixabay

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Летом все меньше людей заедают стресс, ведь в солнечные дни настроение чаще хорошее, чем плохое.

Жара, море, отдых требуют открытой одежды, коротких платьев, шорт и купальников. Желание отлично выглядеть, по словам Евгении Самойловой, является мощным мотиватором.

Желание прекрасно выглядеть – лучший мотиватор / Фото Pixabay