Чому худнути потрібно саме влітку: названі 5 вагомих причин

Літні місяці – ідеальний час для зниження ваги. Про це слід замислитися тим, хто давно мріяв позбутися від зайвих сантиметрів, але відкладав цю задачу.

А для тих, хто все ще сумнівається, є 5 вагомих аргументів. Їх назвала спортсменка, віцечемпіонка світу з бодибілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренерка Євгенія Самойлова.

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5 причин худнути влітку

У спекотну погоду не хочеться їсти – вона пригнічує апетит. Це допомагає обмежити важку жирну їжу. У цей період в раціоні переважають низькокалорійні страви, овочі та фрукти.

У літні місяці всі проводять багато часу на вулиці, це дозволяє рідко заглядати до холодильника.

У теплу погоду люди більше рухаються і менше їдять – це допомагає витрачати калорій більше, ніж споживається.

Влітку в раціоні з'являється багато овочів і фруктів / Фото Pixabay

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Влітку все менше людей заїдають стрес, адже в сонячні дні настрій частіше хороший, ніж поганий.

Спека, море, відпочинок вимагають відкритого одягу, коротких суконь, шортів і купальників. Бажання мати чудовий вигляд, за словами Євгенії Самойлової, є потужним мотиватором.

Бажання прекрасно виглядати – кращий мотиватор / Фото Pixabay​