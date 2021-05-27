Платформа BOSU: что это такое и как заниматься на балансировочной полусфере

В условиях пандемии любители спорта все чаще обращают внимание на простые и недорогие тренажеры, которые смогут заменить большое количество привычного инвентаря из спортзала. Поэтому советуем присмотреться к снарядам для развития баланса – они занимают мало места, просты в использовании, а главное, действительно приносят результат.

Об одном из таких рассказали в спортклубе Smidyuk Academy. Чем полезна платформа BOSU и как на ней заниматься – читайте дальше.

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Что такое BOSU – это сравнительно новый тренажер, который изобрели в 1999 году. Это – надувная полусфера, которая похожа на половину фитбола. Свое название тренажер получил от сокращения BOth Sides Up, что переводится примерно как "можно использовать обе стороны", хоть упругую надувную, хоть плоское основание.



Платформа BOSU позволяет усложнить тренировки / mfitness

Как говорят спортсмены, учеными давно была замечена связь между нашим физическим и умственным состояниями. Поэтому, если вы хотите помочь мозгу сконцентрироваться, сделайте упражнения на баланс и координацию. Когда вы находитесь на нестабильной поверхности, в работу включаются дополнительные участки мозга. Таким образом начинает вырабатываться чувство равновесия.

Полезно в тренировках использовать балансировочную платформу. Дело в том, что занятия с этим снарядом – хороший способ усложнить упражнения и повысить их эффективность.

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Как мы уже упоминали, платформа похожа по форме на фитбол, разделенный пополам – мягкая сторона может служить в качестве опоры для спины при выполнении скручиваний, а также отлично заменяет степ-платформу и скамью для соответствующих упражнений. Если повернуть снаряд твердой основой вверх, можно выполнять на нем отжимания, планку, упражнение скалолаз и тд, добавили в Smidyuk Academy.