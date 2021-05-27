Платформа BOSU: що це таке та як займатися на балансувальній півсфері

В умовах пандемії любителі спорту все частіше звертають увагу на прості та недорогі тренажери, які зможуть замінити велику кількість звичного інвентаря зі спортзалу. Тому радимо придивитися до снарядів для розвитку балансу – вони займають мало місця, прості у використанні, а головне, дійсно приносять результат.

Про один з таких розповіли у спортклубі Smidyuk Academy. Чим корисна платформа BOSU та як на ній займатися – читайте далі.

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Що таке BOSU – це порівняно новий тренажер, який винайшли у 1999 році. Це – надувна півсфера, яка схожа на половину фітболу. Свою назву тренажер отримав від скорочення BOth Sides Up, що перекладається приблизно як "можна використовувати обидві сторони", хоч пружну надувну, хоч плоску підставу.



Платформа BOSU дозволяє ускладнити тренування / mfitness

Як говорять спортсмени, ученими давно був помічений зв'язок між нашим фізичним і розумовим станами. Тому, якщо ви хочете допомогти мозку сконцентруватися, зробіть вправи на баланс і координацію. Коли ви перебуваєте на нестабільній поверхні, в роботу включаються додаткові ділянки мозку. Таким чином починає вироблятися відчуття рівноваги.

Корисно у тренуваннях використовувати платформу BOSU. Річ у тому, що заняття з цим снарядом – хороший спосіб ускладнити вправи і підвищити їхню ефективність.

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Як ми уже згадували, платформа схожа за формою на фітбол, розділений навпіл – м'яка сторона може служити як опора для спини при виконанні скручувань, а також відмінно замінює степ-платформу і лаву для відповідних вправ. Якщо повернути снаряд твердою основою вгору, можна виконувати на ньому віджимання, планку, вправу скелелаз і тд, додали у Smidyuk Academy.