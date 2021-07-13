Освежающие лимонады для знойного лета: из чего и как их приготовить дома

В летнюю жару постоянно хочется освежиться. Разумеется, вода – лучший вариант.

Но есть и другие напитки – вкусные и с низким содержанием калорий. Как приготовить вкусные лимонады в домашних условиях – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Какие лимонады приготовить летом

Клубника, лимон и базилик

Ингредиенты:

Клубника – 4 – 6 штук.

Лимон – ½ штуки.

Базилик – горсть.

Вода.

Лед.

Как приготовить:

Клубнику промываем и разрезаем пополам.

Кувшин наполняем льдом и фруктами.

Листья базилика измельчаем и добавляем в кувшин.

Заливаем содержимое кувшина холодной фильтрованной водой.

Настаиваем в течение часа.

Медушкина уточнила, что калорийность в лимонадах на 100 миллилитров будет около 15 – 20 ккал, если не добавлять в них сахар и сиропы.

Вкусные лимонады – отличный выбор для детей и взрослых / Фото Pixabay

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Апельсин и огурец

Ингредиенты:

Апельсин – 2 штуки.

Лимон – 1 штука.

Огурец – ½ или целый.

Мята – горсть.

Вода.

Лед.

Как приготовить: