Освежающие лимонады для знойного лета: из чего и как их приготовить дома

13 июля 2021 , 16:29
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Источник:

Инстаграм Екатерины Медушкиной

В летнюю жару постоянно хочется освежиться. Разумеется, вода – лучший вариант.

Но есть и другие напитки – вкусные и с низким содержанием калорий. Как приготовить вкусные лимонады в домашних условиях – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Какие лимонады приготовить летом

Важно! Медушкина уточнила, что калорийность в лимонадах на 100 миллилитров будет около 15 – 20 ккал, если не добавлять в них сахар и сиропы.

Клубника, лимон и базилик

Ингредиенты:

  • Клубника – 4 – 6 штук.
  • Лимон – ½ штуки.
  • Базилик – горсть.
  • Вода.
  • Лед.

Как приготовить:

  • Клубнику промываем и разрезаем пополам.
  • Кувшин наполняем льдом и фруктами.
  • Листья базилика измельчаем и добавляем в кувшин.
  • Заливаем содержимое кувшина холодной фильтрованной водой.
  • Настаиваем в течение часа. 

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Апельсин и огурец

Ингредиенты:

  • Апельсин – 2 штуки.
  • Лимон – 1 штука.
  • Огурец – ½ или целый.
  • Мята – горсть.
  • Вода.
  • Лед.

Как приготовить: 

  • Нарезаем апельсины, лимон и огурец.
  • Кладем все в кувшин и заливаем водой.
  • Фрукты давим, чтобы они отдали больше сока.
  • Измельчаем мяту и добавляем в кувшин. 

 

Автор: Наталя Бережна