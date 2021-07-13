Освежающие лимонады для знойного лета: из чего и как их приготовить дома
13 июля 2021 , 16:29Читати новину українською
Источник:Инстаграм Екатерины Медушкиной
В летнюю жару постоянно хочется освежиться. Разумеется, вода – лучший вариант.
Но есть и другие напитки – вкусные и с низким содержанием калорий. Как приготовить вкусные лимонады в домашних условиях – рассказала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.
Полезно Просто и вкусно: Анита Луценко поделилась рецептом любимого супа
Какие лимонады приготовить летомВажно! Медушкина уточнила, что калорийность в лимонадах на 100 миллилитров будет около 15 – 20 ккал, если не добавлять в них сахар и сиропы.
Клубника, лимон и базилик
Ингредиенты:
- Клубника – 4 – 6 штук.
- Лимон – ½ штуки.
- Базилик – горсть.
- Вода.
- Лед.
Как приготовить:
- Клубнику промываем и разрезаем пополам.
- Кувшин наполняем льдом и фруктами.
- Листья базилика измельчаем и добавляем в кувшин.
- Заливаем содержимое кувшина холодной фильтрованной водой.
- Настаиваем в течение часа.
Вкусные лимонады – отличный выбор для детей и взрослых / Фото Pixabay
Читайте Как готовить 6 приемов пищи и не тратить много времени: лайфхаки для похудения
Апельсин и огурец
Ингредиенты:
- Апельсин – 2 штуки.
- Лимон – 1 штука.
- Огурец – ½ или целый.
- Мята – горсть.
- Вода.
- Лед.
Как приготовить:
- Нарезаем апельсины, лимон и огурец.
- Кладем все в кувшин и заливаем водой.
- Фрукты давим, чтобы они отдали больше сока.
- Измельчаем мяту и добавляем в кувшин.