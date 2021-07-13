Освіжаючі лимонади для спекотного літа: з чого та як їх приготувати вдома
13 липня 2021 , 16:29Читать новость на русском
Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
У літню спеку постійно хочеться освіжитися. Зрозуміло, вода – найкращий варіант.
Але є й інші напої – смачні та з низьким вмістом калорій. Як приготувати смачні лимонади в домашніх умовах – розповіла фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Які лимонади приготувати вліткуВажливо! Медушкіна уточнила, що калорійність у лимонадах на 100 мілілітрів буде близько 15 – 20 ккал, якщо не додавати в них цукор і сиропи.
Полуниця, лимон і базилік
Інгредієнти:
- Полуниця – 4 – 6 штук.
- Лимон – ½ штуки.
- Базилік – жменя.
- Вода.
- Лід.
Як приготувати:
- Полуницю промиваємо й розрізаємо навпіл.
- Глечик наповнюємо льодом і фруктами.
- Листя базиліка подрібнюємо та додаємо в глечик.
- Заливаємо вміст глечика холодною фільтрованою водою.
- Настоюємо протягом години.
Смачні лимонади – відмінний вибір для дітей та дорослих / Фото Pixabay
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Апельсин та огірок
Інгредієнти:
- Апельсин – 2 штуки.
- Лимон – 1 штука.
- Огірок – ½ або цілий.
- М'ята – жменя.
- Вода.
- Лід.
Як приготувати:
- Нарізаємо апельсини, лимон і огірок.
- Кладемо все в глечик і заливаємо водою.
- Фрукти чавимо, щоб вони віддали більше соку.
- Подрібнюємо м'яту і додаємо в глечик.