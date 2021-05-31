Оладьи с творогом, луком и яйцом: полезный рецепт от диетолога

Готовя оладьи, всегда можно экспериментировать с ингредиентами. Сегодня делимся рецептом с добавлением сыра и зелени. Такие оладьи могут быть как перекусом или дополнением к основному блюду, так и полноценным обедом.

Чтобы диета давалась легко и без стресса, готовить нужно с вкусных, но и одновременно полезных продуктов. Нутрициолог Надежда Пахирко рассказала, как правильно приготовить диетические оладьи с сыром, луком и яйцом. Сохраняйте рецепт.

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Рецепт оладий с сыром, луком и яйцом

Ингредиенты

Кефир 1% – 130 миллилитров;

Яйца – 3 штуки;

Сыр до 25% – 30 граммов;

Зеленый лук – 20 граммов;

Мука пшеничная цельнозерновая – 100 граммов;

Сода – 3 грамма;

Соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

Одно яйцо сварите и натрите на терке. С кефиром смешайте 2 яйца, посолите и поперчите. Добавьте порезанный зеленый лук, тертый сыр и яйцо, а последнюю очередь – муку и соду. Все хорошо перемешайте. Жарьте на разогретой сковороде с двух сторон на среднем огне, но без масла.

Приятного аппетита!

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