Оладки з сиром, цибулею та яйцем: корисний рецепт від дієтологині

31 травня 2021 , 16:51
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Джерело:

інстаграм Надії Пахірко

Готуючи оладки, завжди можна експериментувати з інгредієнтами. Сьогодні ділимось рецептом з додаванням сиру та зелені. Такі оладки можуть бути як перекусом чи доповненням до основної страви, так й повноцінним обідом.

Аби дієта давалася легко й без стресу, готувати потрібно зі смачних, а й водночас корисних продуктів. Нутриціологиня Надія Пахірко розповіла, як правильно приготувати дієтичні оладки з сиром, цибулею і яйцем. Зберігайте рецепт.

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Рецепт оладок з сиром, цибулею та яйцем

Інгредієнти

  • Кефір 1% – 130 мілілітрів;
  • Яйця – 3 штуки;
  • Сир до 25% – 30 грамів;
  • Зелена цибуля – 20 грамів;
  • Борошно пшеничне цільнозернове – 100 грамів;
  • Сода – 3 грами;
  • Сіль, перець – на смак.

Спосіб приготування

  1. Одне яйце зваріть та натріть на тертці.
  2. З кефіром змішайте 2 яйця, посоліть та поперчіть.
  3. Додайте порізану зелену цибулю, терті сир і яйце, а останню чергу – борошно й соду. Все добре перемішайте.
  4. Смажте на розігрітій сковороді з двох сторін на середньому вогні, але без олії.

Смачного!

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Автор: Назарій Сорока