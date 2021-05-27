Низкокалорийный банановый кекс: вкусный рецепт на скорую руку от диетолога

Если хотите порадовать себя диетическим десертом, попробуйте кекс с бананами. Готовится он быстро и просто из обычных продуктов, получается ароматным, вкусным, дешевым и не калорийным.
Как признается диетолог Андрей Невский, он часто готовит из того, что есть в холодильнике. Сегодня пригодились бананы, с которых мужчина приготовил диетический кекс. Но напомнил при этом, что этот десерт для второй половины дня.
И еще Клубничная галета: быстрый рецепт вкусного пирога для тех, кто на диете
Ингредиенты
- очень спелые бананы – 3 штуки;
- обычный банан – 1 штука;
- яйца – 2 штуки;
- сахар – 200 граммов;
- сливочное масло (82,5% жирности) – 40 граммов;
- мука – 230 граммов;
- разрыхлитель для теста – 10 граммов;
- натуральный или искусственный ванильный сахар – 1 чайная ложка.
Способ приготовления
- Смешайте сахар с ванильным сахаром в одной емкости, муку и разрыхлитель – в другой.
- Превратите очень спелые бананы в пюре с помощью блендера или вилки.
- Добавьте в миску с сахаром яйца, взбейте до белой пены.
- Добавьте туда же размягченное сливочное масло и банановое пюре, взбейте.
- Высыпьте порциями муку, аккуратно взбивая.
- Смажьте форму маслом и вылейте туда смесь.
- Порежьте обычный банан кружочками и украсьте смесь.
- Запекайте в разогретой до 170 градусов духовке 45 минут.
Приятного аппетита!
Читайте также Латте, эспрессо и капучино: какой кофе можно пить тем, кто худеет, а от какой – лучше отказаться