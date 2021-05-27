Низкокалорийный банановый кекс: вкусный рецепт на скорую руку от диетолога

27 мая 2021 , 06:35
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Источник:

инстаграм Андрея Невского

Если хотите порадовать себя диетическим десертом, попробуйте кекс с бананами. Готовится он быстро и просто из обычных продуктов, получается ароматным, вкусным, дешевым и не калорийным.

Как признается диетолог Андрей Невский, он часто готовит из того, что есть в холодильнике. Сегодня пригодились бананы, с которых мужчина приготовил диетический кекс. Но напомнил при этом, что этот десерт для второй половины дня.

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Ингредиенты

  • очень спелые бананы – 3 штуки;
  • обычный банан – 1 штука;
  • яйца – 2 штуки;
  • сахар – 200 граммов;
  • сливочное масло (82,5% жирности) – 40 граммов;
  • мука – 230 граммов;
  • разрыхлитель для теста – 10 граммов;
  • натуральный или искусственный ванильный сахар – 1 чайная ложка.

Способ приготовления

  1. Смешайте сахар с ванильным сахаром в одной емкости, муку и разрыхлитель – в другой.
  2. Превратите очень спелые бананы в пюре с помощью блендера или вилки.
  3. Добавьте в миску с сахаром яйца, взбейте до белой пены.
  4. Добавьте туда же размягченное сливочное масло и банановое пюре, взбейте.
  5. Высыпьте порциями муку, аккуратно взбивая.
  6. Смажьте форму маслом и вылейте туда смесь.
  7. Порежьте обычный банан кружочками и украсьте смесь.
  8. Запекайте в разогретой до 170 градусов духовке 45 минут.

Приятного аппетита!

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Автор: Назарій Сорока