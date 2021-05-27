Низькокалорійний банановий кекс: смачний рецепт нашвидкуруч від дієтолога

Якщо хочете порадувати себе дієтичним десертом, спробуйте кекс з бананами. Готується він швидко й просто зі звичайних продуктів, виходить ароматним, смачним, дешевим і не калорійним.

Як зізнається дієтолог Андрій Невський, він часто готує з того, що є в холодильнику. Сьогодні стали у пригоді банани, з яких чоловік приготував дієтичний кекс. Але нагадав при цьому, що цей десерт для другої половини дня.

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Інгредієнти

дуже стиглі банани – 3 штуки;

звичайний банан – 1 штука;

яйця – 2 штуки;

цукор – 200 грамів;

вершкове масло (82,5% жирності) – 40 грамів;

борошно – 230 грамів;

розпушувач для тіста – 10 грамів;

натуральний або штучний ванільний цукор – 1 чайна ложка.

Спосіб приготування

Змішайте цукор з ванільним цукром в одній місткості, борошно і розпушувач – в іншій. Перетворіть дуже стиглі банани в пюре за допомогою блендера або виделки. Додайте в миску з цукром яйця, збийте до білої піни. Додайте туди ж розм'якшене вершкове масло і бананове пюре, збийте. Висипте порціями борошно, акуратно збиваючи. Змастіть форму маслом та вилийте туди суміш. Поріжте звичайний банан кружечками і прикрасьте суміш. Запікайте у розігрітій до 170 градусів духовці 45 хвилин.

Смачного!

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