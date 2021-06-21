Нежное фрикасе из индейки с шампиньонами: как вкусно приготовить

21 июня 2021 , 20:54
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Инстаграм Екатерины Медушкиной

Привычная еда время от времени надоедает и хочется приготовить что-то новенькое. Подобным блюдом может стать фрикасе из индейки с шампиньонами.

Для его приготовления понадобится белое вино. Отличным рецептом поделилась фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Не пугайтесь сложных французских названий. Фрикасе – это по-другому рагу! Очень просто, вкусно, низкокалорийно!
– отметила Медушкина.

Фрикасе из индейки с шампиньонами

​На 100 грамм: 99,22 ккал.
БЖУ (белки, жиры, углеводы): 10,48/4,88/1,44.

Ингредиенты:

  • Мясо индейки – 400 грамм.
  • Шампиньоны – 200 грамм.
  • Лук репчатый – 100 грамм.
  • Оливковое масло – 10 грамм.
  • Сухое белое вино – 100 миллилитров.
  • Яичные желтки – 2 штуки.
  • Бульон – ½ стакана.
  • Вода – 1 столовая ложка.
  • Лимон – ½ штуки.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Соль, перец – по вкусу.

Фрикасе понравится всей семье / Фото yummly

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Как приготовить:

  • Индейку нарезаем небольшими кусочками.
  • Смазываем глубокую сковороду растительным маслом и на сильном огне подрумяниваем индейку.
  • Выкладываем индейку на бумажное полотенце, чтобы лишнее масло впиталось.
  • В сковороду выкладываем мелко нарезанный лук и целый зубчик чеснока. Обжариваем все в течение 3 – 5 минут до размягчения.
  • Возвращаем индейку на сковороду и добавляем белое вино. Накрываем сковороду крышкой, уменьшаем огонь и тушим в течение 30 минут.
  • Грибы чистим и нарезаем пластинками. Через 30 минут добавляем их к индейке и осторожно все перемешиваем.
  • Добавляем мелко рубленные петрушку и зубчик чеснока.
  • Вливаем немного бульона, солим, перчим и тушим все еще 30 минут.
  • Для соуса смешиваем 2 желтка, 1 столовую ложку воды, сок половинки лимона, соль и перец. Размешиваем все вилкой.
  • Через 30 минут снимаем сковороду с огня и сразу же вливаем в нее яичный соус и быстро перемешиваем, чтобы яйцо не свернулось. Это позволит мясо покрыться нежным кремовым соусом.

 

Автор: Наталя Бережна