Ніжне фрикасе з індички з печерицями: як смачно приготувати

Звична їжа час від часу набридає і хочеться приготувати щось новеньке. Подібною стравою може стати фрикасе з індички з печерицями.
Для його приготування знадобиться біле вино. Відмінним рецептом поділилася фітнес-експертка та нутриціологиня Катерина Медушкіна.
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Не лякайтеся складних французьких назв. Фрикасе – це по-іншому рагу! Дуже просто, смачно, низькокалорійно!
– зазначила Медушкіна.
Фрикасе з індички з печерицямиНа 100 грамів: 99,22 ккал.
БЖВ (білки, жири, вуглеводи): 10,48/4,88/1,44.
Інгредієнти:
- М'ясо індички – 400 грамів.
Печериці – 200 грамів.
Цибуля ріпчаста – 100 грамів.
Оливкова олія – 10 грамів.
Сухе біле вино – 100 мілілітрів.
Яєчні жовтки – 2 штуки.
Бульйон – ½ склянки.
Вода – 1 столова ложка.
Лимон – ½ штуки.
Часник – 2 зубчики.
Петрушка – до смаку.
Сіль, перець – до смаку.
Фрикасе сподобається всій родині / Фото yummly
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Як приготувати:
- Індичку нарізаємо невеликими шматочками.
- Змащуємо глибоку сковороду рослинною олією і на сильному вогні підрум'янюємо індичку.
- Викладаємо індичку на паперовий рушник, щоб зайва олія вбралася.
- У сковороду викладаємо дрібно нарізану цибулю і цілий зубчик часнику. Обсмажуємо все протягом 3 - 5 хвилин до розм'якшення.
- Повертаємо індичку на сковороду і додаємо біле вино. Накриваємо сковороду кришкою, зменшуємо вогонь і тушкуємо протягом 30 хвилин.
- Гриби чистимо і нарізаємо пластинками. Через 30 хвилин додаємо їх до індички та обережно все перемішуємо.
- Додаємо дрібно рубані петрушку і зубчик часнику.
- Вливаємо трохи бульйону, солимо, перчимо і тушкуємо все ще 30 хвилин.
- Для соусу змішуємо 2 жовтки, 1 столову ложку води, сік половинки лимона, сіль і перець. Розмішуємо все виделкою.
- Через 30 хвилин знімаємо сковороду з вогню і відразу ж вливаємо в неї яєчний соус і швидко перемішуємо, щоб яйце не згорнулося. Це дозволить м'ясу покритися ніжним кремовим соусом.