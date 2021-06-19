Невероятно вкусный салат за 5 минут: что нужно и как приготовить

В летнее время года хочется готовить как можно больше сезонных блюд. Одним из таких является салат с клубникой и шпинатом.
Готовится он легко и быстро. Вкусным рецептом поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Салат с клубникой и шпинатом
Ингредиенты:
- Шпинат – ½ пучка.
- Клубника – 150 грамм.
- Авокадо – ½ штуки.
- Кедровые орешки – 15 грамм.
- Оливковое масло – 1 чайная ложка.
- Лимонный сок – ½ чайной ложки.
Вкусный салат с клубникой – идеальный вариант для лета / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Шпинат промываем, высушиваем в бумажном полотенце и нарезаем.
- Выкладываем шпинат "подушкой" на тарелку.
- Авокадо и клубнику нарезаем, выкладываем на шпинат.
- Посыпаем салат кедровыми орешками и заправляем маслом с лимонным соком.