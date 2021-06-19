Неймовірно смачний салат за 5 хвилин: що потрібно та як приготувати

У літню пору року хочеться готувати якомога більше сезонних страв. Однією з таких є салат з полуницею та шпинатом.
Готується він легко та швидко. Смачним рецептом поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Салат з полуницею і шпинатом
Інгредієнти:
- Шпинат – ½ пучка.
- Полуниця – 150 грамів.
- Авокадо – ½ штуки.
- Кедрові горішки – 15 грамів.
- Оливкова олія – 1 чайна ложка
- Лимонний сік – ½ чайної ложки.
Смачний салат з полуницею – ідеальний варіант для літа / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- Шпинат промиваємо, висушуємо у паперовому рушнику й нарізаємо.
- Викладаємо шпинат "подушкою" на тарілку.
- Авокадо й полуницю нарізаємо, викладаємо на шпинат.
- Посипаємо салат кедровими горішками та заправляємо олією з лимонним соком.