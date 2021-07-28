Нестандартная прокачка груди: тренер показал на видео 3 взрывных упражнения

Если во время занятий в тренажерном зале вы постоянно выполняете жим штанги, жим на наклонной скамье и разведения с гантелями – у вас, конечно, есть возможность нагрузить грудные мышцы по полной. Но мы предлагаем подойти к прокачке груди нестандартно. Сохраняйте видео тренировка, которая разнообразит вашу фитнес-рутину.

Этот необычный сет для грудных мышц, плеч и трицепсов требует хорошей подготовки. Упражнения только три, но по уровню сложности и энергозатратах будет не просто.

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3 безумные упражнения для прокачки груди

Перед тренировкой обязательно выполните хорошую разминку с особым акцентом на плечевые и локтевые суставы. Эти упражнения противопоказаны людям с травмами локтевых, плечевых суставов и кистей.

Взрывные отжимания от пола с отрывом рук и касанием к груди. Средняя постановка рук. Работайте очень осторожно и с максимальным контролем движения. Рекомендуемое количество повторений – 15, подходов – 4. Отдыхайте между подходами 30 – 60 секунд.

Отжимания от пола с широкой постановкой рук и ног. Ладони должны "смотреть" в стороны. Количество повторений: 15 – 20, подходов – 4, отдых – 30 – 45 секунд.

Отжимания от пола со средним постановкой рук и касанием к плечам. Выполняйте 2 отжимания + 4 последовательных прикосновение к плечу. Количество повторений: 20 (учитывайте только отжимания от пола), подходов – 4, отдых – 30 – 45 секунд.

Удачной тренировки!

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