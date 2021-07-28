Нестандартне прокачування грудей: тренер показав на відео 3 вибухові вправи

Якщо під час занять у тренажерному залі ви постійно виконуєте жим штанги, жим на похилій лаві і розведення з гантелями – у вас, звісно, є можливість навантажити грудні м'язи по повній. Але ми пропонуємо підійти до прокачування грудей нестандартно. Зберігайте відео тренування, яке урізноманітнить вашу фітнес-рутину.

Цей незвичайний сет для грудних м'язів, плечей і трицепсів вимагає хорошої підготовки. Вправи тільки три, але за рівнем складності і енерговитратах буде не просто.

До слова Віджимайтеся правильно: поради від тренера для людей різної спортивної підготовки

3 шалені вправи для прокачування грудей

Перед тренуванням обов'язково виконайте хорошу розминку з особливим акцентом на плечові і ліктьові суглоби. Ці вправи протипоказані людям з травмами ліктьових, плечових суглобів та кистей.

Вибухові віджимання від підлоги з відривом рук і торканням до грудей. Середня постановка рук. Працюйте дуже обережно і з максимальним контролем руху. Рекомендована кількість повторень – 15, підходів – 4. Відпочивайте між підходами 30 – 60 секунд.

Віджимання від підлоги з широкою постановкою рук і ніг. Долоні мають "дивитися" в сторони. Кількість повторень: 15 – 20, підходів – 4, відпочинок – 30 – 45 секунд.

Віджимання від підлоги з середньою постановкою рук і дотиком до плечей. Виконуйте 2 віджимання + 4 почергових торкання до плеча. Кількість повторень: 20 (враховуйте тільки віджимання від підлоги), підходів – 4, відпочинок – 30 – 45 секунд.

Вдалого тренування!

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