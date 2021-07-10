Как не набрать лишние килограммы в отпуске: 4 пункты, которые вас спасут

10 июля 2021 , 18:49
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Инстаграм Светланы Фус

Лето – период отпусков. В это время все летят и едут на отдых, где начинается, в том числе праздник живота.

Для того чтобы не набрать лишние килограммы, следует придерживаться нескольких правил. Ими поделилась диетолог Светлана Фус.

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Часто на отдыхе мы набираем лишние килограммы. Особенно на тех, где "все включено". Как диетолог, я за такую систему питания во время отпуска. Не нужно думать, что приготовить, и тратить на это время и всегда есть выбор блюд. Да, это удобно, особенно если вы умеете держать себя в руках, когда видите такое количество и разнообразие пищи. Для некоторых людей это может стать вызовом и испытанием,
– отметила Светлана Фус.

Как не набрать лишние килограммы в отпуске

Всего одна или две недели бесконтрольного питания и лишние килограммы прилипнут надолго.

Чем грозит переедание в отпуске:⁣⁣

  • Потеря контроля над аппетитом⁣⁣.
  • Набор веса⁣⁣.
  • Нагрузка на органы пищеварения⁣.
  • Отечность⁣.

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Как питаться в отпуске

  1. Соблюдайте режим питания, даже если вы просыпаетесь позднее, чем дома.
  2. Употребляйте пищу тогда, когда вы голодны. При этом важно не допускать сильного чувства голода. 
  3. Не подъедайте между основными приемами пищи. В это время лучше пить чистую воду.
  4. Выбирая напитки, отдавайте предпочтение воде. Не злоупотребляйте соками, коктейлями и прочим. Помните, что все, что не является водой, – это еда.

 

Автор: Наталя Бережна