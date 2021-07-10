Як не набрати зайві кілограми у відпустці: 4 пункти, які вас врятують

Літо – період відпусток. У цей час всі летять та їдуть на відпочинок, де починається, у тому числі свято живота.

Для того щоб не набрати зайві кілограми, слід дотримуватися кількох правил. Ними поділилася дієтологиня Світлана Фус.

Цікаво Корисні продукти, які не потрібно готувати: ТОП від нутриціологині

Часто на відпочинку ми набираємо зайві кілограми. Особливо на тих, де "все включено". Як дієтологиня, я за таку систему харчування під час відпустки. Не потрібно думати, що приготувати, і витрачати на це час і завжди є вибір страв. Так, це зручно, особливо якщо ви вмієте тримати себе в руках, коли бачите таку кількість та різноманітність їжі. Для деяких людей це може стати викликом і випробуванням,

– зазначила Світлана Фус.

Як не набрати зайві кілограми у відпустці

Лише один чи два тижні безконтрольного харчування і зайві кілограми прилипнуть надовго.

Чим загрожує переїдання у відпустці: ⁣⁣

Втрата контролю над апетитом.

Набір ваги.

Навантаження на органи травлення.

Набряклість.

Читайте Ідеальна страва на вихідні: як приготувати швидко та смачно

Як харчуватися під час відпустки