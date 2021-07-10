Як не набрати зайві кілограми у відпустці: 4 пункти, які вас врятують
Джерело:Інстаграм Світлани Фус
Літо – період відпусток. У цей час всі летять та їдуть на відпочинок, де починається, у тому числі свято живота.
Для того щоб не набрати зайві кілограми, слід дотримуватися кількох правил. Ними поділилася дієтологиня Світлана Фус.
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Часто на відпочинку ми набираємо зайві кілограми. Особливо на тих, де "все включено". Як дієтологиня, я за таку систему харчування під час відпустки. Не потрібно думати, що приготувати, і витрачати на це час і завжди є вибір страв. Так, це зручно, особливо якщо ви вмієте тримати себе в руках, коли бачите таку кількість та різноманітність їжі. Для деяких людей це може стати викликом і випробуванням,
– зазначила Світлана Фус.
Як не набрати зайві кілограми у відпустці
Лише один чи два тижні безконтрольного харчування і зайві кілограми прилипнуть надовго.
Чим загрожує переїдання у відпустці:
- Втрата контролю над апетитом.
- Набір ваги.
- Навантаження на органи травлення.
- Набряклість.
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Як харчуватися під час відпустки
- Дотримуйтеся режиму харчування, навіть якщо ви прокидаєтеся пізніше, ніж удома.
- Вживайте їжу тоді, коли ви голодні. При цьому важливо не допускати сильного почуття голоду.
- Не під'їдайте між основними прийомами їжі. У цей час краще пити чисту воду.
- Вибираючи напої, віддавайте перевагу воді. Не зловживайте соками, коктейлями та іншим. Пам'ятайте, що все, що не є водою, – це їжа.