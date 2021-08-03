Как научиться отжиматься и что важно при выполнении упражнения: советы для новичков

3 августа 2021 , 11:37
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Источник:

инстаграм Екатерины Кононовой

Ответ на вопрос "как быстро научиться отжиматься с нуля?" ищут очень многие. Поэтому ловите универсальные советы для новичков и тех, кто хочет лишний раз отточить технику.

Отжимания – это базовое упражнение с собственным весом, которое помогает отлично проработать грудные мышцы, мышцы рук, плечевой пояс и мышцы спины. Однако найти хороший гайд в сети трудно, а обратиться за советом к тренеру не у всех есть возможность.

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Тренер Екатерина Кононова рассказала, как правильно отжиматься и подготовила подробные инструкции по технике выполнения упражнения.

Как научиться отжиматься и с чего начать

  • Отжимания от стены;
  • Отжимания от разной опоры (возвышенности);
  • Упор лежа (полностью ложитесь и поднимайтесь с опорой на колени);
  • Отжимания с колен;
  • Классический вариант отжиманий;
  • Отжимания с ногами на возвышенности (усложненный вариант).

Важные моменты в технике исполнения

  • Дышите грудным отделом;
  • Приводится в тонус нижняя часть живота;
  • Угол между плечом и корпусом должен быть 45 – 75 градусов;
  • Ладонь ставьте чуть ниже плечевого пояса;
  • Локти направляйте назад, а не в стороны;
  • В верхней точке спину не округляйте (лопатки должны быть сведены и опушенные);
  • Не поднимайте голову – шея продолжение позвоночника, поэтому нужно смотреть в пол;
  • На вдохе сгибайте локти и опускайте корпус, на выдохе – разгибайте локти и поднимайте тело.

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Автор: Назарій Сорока