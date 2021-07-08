Как накачать плечи в домашних условиях: сет упражнений от звездного тренера – видео
Источник:инстаграм Андрея Хомицкого
Широкие и накачанные плечи – мечта каждого мужчины. И если вы решили заняться собой, то точно хотите достичь результата как можно быстрее. Читайте на Актив 24, какие упражнения нужно выполнять.
Некоторые сомневается в эффективности домашних тренировок, однако в действительности же многие выбирают таки горячую мышечную прокачку многократными повторениями, чем периодическую реабилитацию после разрывов и травм, таская железо в зале.
И еще 4 упражнения для прокачки ног и ягодиц: домашняя видеотренировка
А чтобы развеять ваши сомнения, звездный тренер Андрей Хомицкий подготовил крутой сет упражнений на плечи с акцентом на переднюю часть дельты. Их можно легко выполнять дома или на свежем воздухе.
Тренировка плеч: 5 эффективных упражнений
- жим из-за головы стоя, локти в стороны: 15 раз, 4 подхода;
- жим обратным хватом перед собой: 15 повторений, 4 подхода;
- поднятие "пристегнутых" рук перед собой: 15 повторений, 3 подхода;
- тяга локтями назад-вверх: 20 повторений, 4 подхода;
- тяга локтями через стороны вверх: 15 повторений, 4 подхода.
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