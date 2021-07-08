Как накачать плечи в домашних условиях: сет упражнений от звездного тренера – видео

Широкие и накачанные плечи – мечта каждого мужчины. И если вы решили заняться собой, то точно хотите достичь результата как можно быстрее. Читайте на Актив 24, какие упражнения нужно выполнять.

Некоторые сомневается в эффективности домашних тренировок, однако в действительности же многие выбирают таки горячую мышечную прокачку многократными повторениями, чем периодическую реабилитацию после разрывов и травм, таская железо в зале.

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А чтобы развеять ваши сомнения, звездный тренер Андрей Хомицкий подготовил крутой сет упражнений на плечи с акцентом на переднюю часть дельты. Их можно легко выполнять дома или на свежем воздухе.

Тренировка плеч: 5 эффективных упражнений

жим из-за головы стоя, локти в стороны: 15 раз, 4 подхода;

15 раз, 4 подхода; жим обратным хватом перед собой: 15 повторений, 4 подхода;

15 повторений, 4 подхода; поднятие "пристегнутых" рук перед собой: 15 повторений, 3 подхода;

15 повторений, 3 подхода; тяга локтями назад-вверх: 20 повторений, 4 подхода;

20 повторений, 4 подхода; тяга локтями через стороны вверх: 15 повторений, 4 подхода.

Отдых между упражнениями 60 секунд, а между подходами – 30 секунд.

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