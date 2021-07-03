Мука для похудения: ТОП-5 полезных вариантов

В мире миллионы людей стремятся быть здоровыми, снизить вес и выглядеть спортивно. Не все готовы отказаться от выпечки.

Сладкоежкам следует правильно подбирать муку. Лучшие варианты при похудении назвала фитнес-эксперт и нутрициолог Екатерина Медушкина.

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Пшеничная мука высшего сорта – продукт, который не имеет никакого отношения к ровному уровню сахара в крови… Начнем с очевидного: любые мучные изделия имеют довольно высокую калорийность. И любые популярные "полезные муки" есть нужно в умеренных дозах,

– пояснила Медушкина.

Какую муку выбрать

Рисовая мука

Не содержит глютена и является лидером среди зерновых по содержанию белка и крахмала. Также в ней есть кальций, калий и фолиевая кислота. Рисовая мука выводит соли и нормализует пищеварение. В 100 граммах – 371 ккал.

Кукурузная мука

Отличный вариант для тех, у кого замедлен обмен веществ. Содержит кальций, магний, железо. Богата крахмалом и клетчаткой, снижает уровень глюкозы в крови. В 100 граммах – 331 ккал.

Льняная мука

Является источником жирных кислот Омега – 3, Омега – 6, растительного белка и клетчатки. Ее называют "льняное яйцо", так как в диетической выпечке заменяет яйца. Также ускоряет обмен веществ. В 100 граммах – 270 ккал.

"Правильная" мука позволит не бояться за фигуру / Фото Pixabay

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Гречневая мука

Является успешным антиоксидантом и борцом с холестерином. В ней совсем мало жиров (4%), но много белков и сложных углеводов. Позволяет надолго насытиться. В 100 граммах – 350 ккал.

Овсяная мука

Бывает двух видов: толокно и мука тонкого помола. Этот продукт продуцирует серотонин в организме, содержит витамины группы В, С, А, Е. Овсяная мука регулирует жировой обмен, поднимает настроение и очищает организм клетчаткой. В 100 граммах – 369 ккал.

Кстати, делюсь лайфхаком: полезную муку можно сделать самим, измельчив в блендере, кофемолке или мельнице покупную крупу,

– отметила Екатерина Медушкина.