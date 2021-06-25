Можно ли пить воду во время еды

Существует множество споров о том, можно ли пить воду во время приема пищи. Некоторые утверждают, что это мешает похудеть, другие напротив считают, что ничего плохого в этом нет.

На самом деле в этом вопросе есть свои нюансы. Подробнее рассказала диетолог Светлана Фус.

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Можно ли запивать еду

Очень часто вы можете слышать и читать о том, что запивать еду во время приема пищи нельзя. ⁣⁣Как аргументы выступают мнения, что водой разбавляется желудочный сок, ухудшается процесс переваривания еды, увеличивается объем желудка,

– отметила Фус.

По ее словам, в таком случае возникает другой вопрос – можно ли сделать несколько глотков воды или это также негативно скажется на переваривании пищи.

Во время еды можно сделать несколько глотков воды / Фото Pixabay

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Приведу в пример суп. Когда мы его едим, мы ведь овощи запиваем водой? А когда мы едим с мясом огурец или помидор, которые на 80% состоят из воды? Если мы едим плотную еду, например, бутерброд из цельнозернового хлеба с листьями салата и сыром, который сложно жуется, суховат и не глотается, его можно запить небольшим количеством жидкости,

– пояснила диетолог.

Она уточнила, что это позволяет сделать каждый кусочек более мягким и тщательнее его пережевать.

По словам Светланы Фус, это намного полезнее, чем плотная еда, поэтому "пить во время еды не вредно, важно понимать сколько и с чем".