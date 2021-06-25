Чи можна пити воду під час їжі

Існує безліч суперечок про те, чи можна пити воду під час прийому їжі. Деякі стверджують, що це заважає схуднути, інші навпаки вважають, що нічого поганого в цьому немає.

Насправді у цьому питанні є свої нюанси. Детальніше розповіла дієтологиня Світлана Фус.

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Чи можна запивати їжу

Дуже часто ви можете чути й читати про те, що запивати їжу під час прийому їжі не можна. ⁣⁣Як аргументи наводяться думки, що водою розбавляється шлунковий сік, погіршується процес перетравлення їжі, збільшується обсяг шлунка,

– зазначила Фус.

За її словами, у такому разі виникає інше питання – чи можна зробити кілька ковтків води або це також негативно позначиться на травленні їжі.

Під час їжі можна зробити кілька ковтків води / Фото Pixabay

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Наведу як приклад суп. Коли ми його їмо, ми ж овочі запиваємо водою? А коли ми їмо з м'ясом огірок чи помідор, які на 80% складаються з води? Якщо ми їмо щільну їжу, наприклад, бутерброд з цільнозернового хліба з листям салату і сиром, який складно жується, сухуватий і не ковтається, його можна запити невеликою кількістю рідини,

– пояснила дієтологиня.

Вона уточнила, що це дозволяє зробити кожен шматочок більш м'яким і ретельніше його пережувати.

За словами Світлани Фус, це значно корисніше, ніж щільна їжа, тому "пити під час їжі не шкідливо, важливо розуміти скільки й з чим".