Как приготовить мороженое из четырех ингредиентов: вкусная идея для читмила

27 июля 2021 , 09:02
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Источник:

инстаграм Валерии Чепишко

Даже тем, кто всегда следит за рационом, правильно питается и поддерживает себя в идеальной форме, иногда хочется "согрешить". Желание съесть что-то вредное и вкусное можно легко исполнить дома.

Всего 4 простых ингредиента и у вас получится вкусное мороженое. Рецептом поделилась украинский кулинарный блогер Валерия Чепишко.

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Cheat Meal

Организация меню со специальными днями, когда человек планирует нарушить рацион, чтобы сдвинуть вес с места.

Мороженое-сэндвич в домашних условиях

Ингредиенты (на 3 штуки):

  • Песочное печенье – 6 штук.
  • Сливки 33% – 150 миллилитров.
  • Сгущенное молоко – 50 миллилитров.
  • Шоколад – 50 грамм.

Вкусное мороженое можно приготовить самостоятельно / Фото Pixabay

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Как приготовить:

  • Шоколад нарезаем маленькими кубиками.
  • Холодные сливки взбиваем миксером до загустения.
  • Сгущенное молоко добавляем к сливкам и взбиваем еще несколько минут.
  • В массу добавляем кубики шоколада и перемешиваем.
  • Берем прямоугольную форму, выкладываем на ее дно 3 печенья. Покрываем их мороженым и сверху кладем печенье.
  • Отправляем в морозильную камеру на пару часов. 
  • Достаем мороженое и нарезаем. 

Пошаговый рецепт вкусного мороженого смотрите на видео:

 

Автор: Наталя Бережна