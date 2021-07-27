Як приготувати морозиво з чотирьох інгредієнтів: смачна ідея для чітміла

27 липня 2021 , 09:02
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Джерело:

інстаграм Валерії Чепішко

Навіть тим, хто завжди стежить за раціоном, правильно харчується й підтримує себе в ідеальній формі, іноді хочеться "згрішити". Бажання з'їсти щось шкідливе та смачне можна легко виконати вдома.

Лише 4 простих інгредієнти й у вас вийде смачне морозиво. Рецептом поділилася українська кулінарна блогерка Валерія Чепішко.

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Cheat Meal

Організація меню зі спеціальними днями, коли людина планує порушити раціон, щоб зрушити вагу з місця.

Морозиво-сендвіч у домашніх умовах

Інгредієнти (на 3 штуки):

  • Пісочне печиво – 6 штук.
  • Вершки 33% – 150 мілілітрів.
  • Згущене молоко – 50 мілілітрів.
  • Шоколад – 50 грамів.

Смачне морозиво можна приготувати самостійно / Фото Pixabay

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Як приготувати:

  • Шоколад нарізаємо маленькими кубиками.
  • Холодні вершки збиваємо міксером до загустіння.
  • Згущене молоко додаємо до вершків і збиваємо ще кілька хвилин.
  • У масу додаємо кубики шоколаду та перемішуємо.
  • Беремо прямокутну форму, викладаємо дно 3 печива. Покриваємо їх морозивом і зверху кладемо печиво.
  • Відправляємо в морозильну камеру на кілька годин.
  • Дістаємо морозиво та нарізаємо.

Покроковий рецепт смачного морозива дивіться на відео:​

 

Автор: Наталя Бережна