Меню на 1500 килокалорий: что есть на завтрак, обед и ужин

15 июля 2021 , 19:23
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Источник:

инстаграм Светланы Никитчук

Многие считают, что правильное питание – это дорого и сложно. Однако на самом деле можно выбирать легкие блюда из недорогих продуктов.

Это доказала украинский нутрициолог Светлана Никитчук. Она поделилась вариантом меню на 1500 килокалорий.

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Что есть на 1500 килокалорий в день

  • Завтрак

Готовим ленивые вареники с соусом:

  • Творог брикетный 5% – 100 грамм.
  • Желток – 1 штука.
  • Рисовая мука – 30 грамм.
  • Мягкий творог 5% – 100 грамм.
  • Ягоды – 130 грамм.
  • Растительное молоко (можно обычное).

Обед

Готовим рагу:

Внимание! Ингредиенты указаны на 1 порцию. Готовим 2 порции – одна из них останется на ужин.
  • Баклажан, цукини, лук, болгарский перец – всего около 250 грамм.
  • Филе курицы/индейки – 100 грамм.
  • Масло оливковое – 14 грамм.
  • Лаваш/хлебцы – 45 грамм (употребляем только в обед).

Все продукты мелко нарезаем и складываем в кастрюлю. Тушим до готовности. Добавляем специи. 

Фруктовый салат станет отличным полдником / Фото Pixabay

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  • Полдник

Готовим фруктовый салат:

  • Клубника – 50 грамм.
  • Банан – 50 грамм.
  • Апельсин – 50 грамм.
  • Яблоко – 50 грамм.
  • Орешки (грецкие или другие) – 15 грамм.
  • Натуральный йогурт – 50 грамм.

Все нарезаем кубиками, заправляем йогуртом и украшаем дроблеными орехами.

  • Ужин

Используем вторую часть обеда (рагу).⠀

 

Автор: Наталя Бережна