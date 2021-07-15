Меню на 1500 кілокалорій: що їсти на сніданок, обід та вечерю
Джерело:інстаграм Світлани Нікітчук
Багато хто вважає, що правильне харчування – це дорого та складно. Однак насправді можна обирати легкі страви з недорогих продуктів.
Це довела українська нутриціологиня Світлана Нікітчук. Вона поділилася варіантом меню на 1500 кілокалорій.
Цікаво Прості сніданки, які підійдуть кожному: нутриціологиня поділилася ідеями
Що їсти на 1500 кілокалорій на день
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Сніданок
Готуємо ліниві вареники з соусом:
- Сир брикетний 5% – 100 грамів.
- Жовток – 1 штука.
- Рисове борошно – 30 грамів.
- М'який сир 5% – 100 грамів.
- Ягоди – 130 грамів.
- Рослинне молоко (можна звичайне).
Обід
Готуємо рагу:Увага! Інгредієнти вказані на 1 порцію. Готуємо 2 порції – одна з них залишиться на вечерю.
- Баклажан, цукіні, цибуля, болгарський перець – всього близько 250 грамів.
- Філе курки/індички – 100 грамів.
- Оливкова олія – 14 грамів.
- Лаваш/хлібці – 45 грамів (вживаємо лише на обід).
Всі продукти дрібно нарізаємо й складаємо в каструлю. Тушкуємо до готовності. Додаємо спеції.
Фруктовий салат стане відмінним полуденком / Фото Pixabay
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Полуденок
Готуємо фруктовий салат:
- Полуниця – 50 грамів.
- Банан – 50 грамів.
- Апельсин – 50 грамів.
- Яблуко – 50 грамів.
- Горішки (волоські чи інші) – 15 грамів.
- Натуральний йогурт – 50 грамів.
Все нарізаємо кубиками, заправляємо йогуртом і прикрашаємо подрібненими горіхами.
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Вечеря
Використовуємо другу частину обіду (рагу). ⠀