Лучшая украинская музыка для пробежки 2021: 10 драйвовых треков, которые мотивируют

Уличная пробежка – отличный способ зарядиться энергией и сбросить с себя усталость. Особенно если вы бежите под динамичную и вдохновляющую музыку. Поэтому в День бега, который в мире отмечают сегодня, 5 июня, делимся плейлистом, мотивирующий украинцев.

Наступило лето и на улицах стало значительно больше бегунов: кто-то решил подготовиться к отпуску и пляжному сезону, а кто-то – продолжает неустанно тренироваться, не пропуская ни дня. Однако и начинающих спортсменов, и опытных атлетов можно разделить на два условных лагеря – сторонников "тихого бега" и меломанов. Для последних у нас есть приятный сюрприз. Мы подготовили подборку украиноязычных треков, которые отлично подойдут для тренировок. С такой музыкой в ​​ушах бить собственные рекорды становится еще легче.

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На днях на НСК "Олимпийский" в Киеве

Победителем этого года стала песня "В цю нія" от Laud, приз зрительских симпатий получили PATSYKI Z FRANEKA за трек "Марічка", а специальный приз от партнера премии получила Группа [O] за композицию "Там, куди я йду". А дальше –официальный плейлист из десяти треков-финалистов.

ТОП-10 украинских песен для бега

LAUD – У Цю Ніч

PATSYKI Z FRANEKA [PZF] – Марічка

Гурт [O] – Там, куди я йду

MamaRika – Prolisky

alyona alyona feat. Dax – Galas

ONUKA – GOLOS

KALUSH – Ти гониш

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Без неї ніяк

Ivan NAVI – Холодна Ніч

TAYANNA — Плачу і сміюся

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