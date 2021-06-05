Лучшая украинская музыка для пробежки 2021: 10 драйвовых треков, которые мотивируют

Уличная пробежка – отличный способ зарядиться энергией и сбросить с себя усталость. Особенно если вы бежите под динамичную и вдохновляющую музыку. Поэтому в День бега, который в мире отмечают сегодня, 5 июня, делимся плейлистом, мотивирующий украинцев.
Наступило лето и на улицах стало значительно больше бегунов: кто-то решил подготовиться к отпуску и пляжному сезону, а кто-то – продолжает неустанно тренироваться, не пропуская ни дня. Однако и начинающих спортсменов, и опытных атлетов можно разделить на два условных лагеря – сторонников "тихого бега" и меломанов. Для последних у нас есть приятный сюрприз. Мы подготовили подборку украиноязычных треков, которые отлично подойдут для тренировок. С такой музыкой в ушах бить собственные рекорды становится еще легче.
И еще Как правильно тренироваться на улице: 5 простых правилНа днях на НСК "Олимпийский" в Киеве состоялся финал NP Running Music Awards 2021 – ежегодной музыкальной премии, которая определяет лучшие песни украинских исполнителей для бега.
Победителем этого года стала песня "В цю нія" от Laud, приз зрительских симпатий получили PATSYKI Z FRANEKA за трек "Марічка", а специальный приз от партнера премии получила Группа [O] за композицию "Там, куди я йду". А дальше –официальный плейлист из десяти треков-финалистов.
ТОП-10 украинских песен для бега
LAUD – У Цю Ніч
PATSYKI Z FRANEKA [PZF] – Марічка
Гурт [O] – Там, куди я йду
MamaRika – Prolisky
alyona alyona feat. Dax – Galas
ONUKA – GOLOS
KALUSH – Ти гониш
БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Без неї ніяк
Ivan NAVI – Холодна Ніч
TAYANNA — Плачу і сміюся
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