Найкраща українська музика для пробіжки 2021: 10 драйвових треків, які мотивують

Вулична пробіжка – відмінний спосіб зарядитися енергією і скинути з себе втому. Особливо якщо ви біжите під динамічну й надихаючу музику. Тож у День бігу, який у світі відзначають сьогодні, 5 червня, ділимося плейлистом, який мотивує та допомагає досягати нових рекордів українцям.

Настало літо і на вулицях значно побільшало бігунів: хтось вирішив підготуватися до відпустки й пляжного сезону, а хтось – продовжує невпинно тренуватися, не пропускаючи й дня. Проте і початківців, і досвідчених атлетів можна поділити на два умовних табори – прихильників "тихого бігу" і меломанів. Для останніх у нас є приємний сюрприз. Ми підготували добірку україномовних треків, які відмінно підійдуть для тренувань. З такою музикою у вухах бити власні рекорди стає ще легше.

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Днями на НСК "Олімпійський" у Києві

Переможцем цього року стала пісня "У Цю ніч" від Laud, приз глядацьких симпатій отримали PATSYKI Z FRANEKA за трек "Марічка", а спеціальний приз від партнера премії отримав Гурт [O] за композицію "Там, куди я йду". А далі – офіційний плейлист з десяти треків-фіналістів.

ТОП-10 українських пісень для бігу

LAUD – У Цю Ніч

PATSYKI Z FRANEKA [PZF] – Марічка

Гурт [O] – Там, куди я йду

MamaRika – Prolisky

alyona alyona feat. Dax – Galas

ONUKA – GOLOS

KALUSH – Ти гониш

БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – Без неї ніяк

Ivan NAVI – Холодна Ніч

TAYANNA — Плачу і сміюся

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