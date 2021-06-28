Невероятно легкая и вкусная летняя закуска: простое видео от профи
Источник:Инстаграм Валерии Чепишко
Летом, когда жара надоела и от усталости валишься с ног, готовить что-то сложное совсем не хочется. На первый план выходят простые и сезонные блюда.
Идеальным вариантом станет легкая закуска из кабачков. Рецептом поделилась украинский кулинарный блогер Валерия Чепишко.
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Легкая и вкусная закуска из кабачков
Ингредиенты (на 8 штук):
- Кабачок – 1 штука.
- Творожный сыр – 150 грамм.
- Твердый сыр – 100 грамм.
- Чеснок – 2 – 3 зубчика.
- Зелень – пучок.
- Томатный соус – 200 грамм.
- Специи – по вкусу.
Закуска из кабачков – отличное блюдо для знойного лета / Фото Pixabay
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Как приготовить:
- Кабачок нужно нарезать тонкими слайсами и выложить на противень.
- Посыпаем слайсы солью, сбрызгиваем маслом и запекаем в разогретой до 200 градусов духовке в течение 10 – 15 минут.
- Готовим начинку: творожный сыр, половину мелко натертого твердого сыра, измельченную зелень, чеснок, специи соединяем и тщательно перемешиваем.
- Выкладываем начинку на кабачок и сворачиваем в рулетик.
Дно формы для запекания смазываем половиной томатного соуса, выкладываем рулетики и смазываем оставшимся томатным соусом. Сверху посыпаем оставшимся сыром и запекаем при 200 градусах до расплавления сыра,
– добавила блогер.
Как приготовить вкусную закуску: смотрите видео