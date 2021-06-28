Неймовірно легка та смачна літня закуска: просте відео від профі
Джерело:Інстаграм Валерії Чепішко
Влітку, коли спека набридла і від втоми валишся з ніг, готувати щось складне зовсім не хочеться. На перший план виходять прості та сезонні страви.
Ідеальним варіантом стане легка закуска з кабачків. Рецептом поділилася українська кулінарна блогерка Валерія Чепішко.
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Легка та смачна закуска з кабачків
Інгредієнти (на 8 штук):
- Кабачок – 1 штука.
- М'який сир – 150 грамів.
- Твердий сир – 100 грамів.
- Часник – 2 – 3 зубчики.
- Зелень – пучок.
- Томатний соус – 200 грамів.
- Спеції – до смаку.
Закуска з кабачків – відмінна страва для спекотного літа / Фото Pixabay
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Як приготувати:
- Кабачок потрібно нарізати тонкими слайсами й викласти на деко.
- Посипаємо слайси сіллю, скроплюємо маслом та запікаємо у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 10 – 15 хвилин.
- Готуємо начинку: м'який сир, половину дрібно натертого твердого сиру, подрібнену зелень, часник та спеції з'єднуємо й ретельно перемішуємо.
- Викладаємо начинку на кабачок і звертаємо у рулетик.
Дно форми для запікання змащуємо половиною томатним соусом, викладаємо рулетики й змащуємо томатним соусом, який залишився. Зверху посипаємо сиром, що залишився, й запікаємо при 200 градусах до розплавлення сиру,
– додала блогерка.
Як приготувати смачну закуску: дивіться відео