Круговая тренировка в тренажерном зале: 5 упражнений на все тело, которые ускорят результат

10:35

Круговая тренировка в тренажерном зале – один из лучших способов сделать мышцы рельефными, повысить выносливость и сжечь лишние килограммы. И сегодняшний комплекс идеально подходит для такой системы занятий. Сохраняйте упражнения, которые ускорят результат.