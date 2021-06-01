Кругове тренування у тренажерному залі: 5 вправ на все тіло, які пришвидшать результат – відео

Кругове тренування у тренажерному залі – один з найкращих способів зробити м'язи рельєфними, підвищити витривалість та спалити зайві кілограми. І сьогоднішній комплекс ідеально підходить для такої системи занять. Зберігайте вправи, які пришвидшать результат.
Комплекс для занять у тренажерному залі підготувала тренерка Катерина Кононова. Це кругове тренування можна використовувати після тривалої перерви, і воно також підходить для новачків. Але не забудьте перед цим добряче розім'ятися, аби уникнути травм.
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Кругове тренування: сет з 5 вправ
- Присідання.
- Вертикальна тяга вузьким хватом.
- Розгинання гомілки в тренажері сидячи.
- Зведення плеча.
- Відведення плеча.
- Ходьба 5 – 7 хвилин.
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