Кругове тренування у тренажерному залі: 5 вправ на все тіло, які пришвидшать результат – відео

1 червня 2021 , 10:35
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Джерело:

інстаграм Катерини Кононової

Кругове тренування у тренажерному залі – один з найкращих способів зробити м'язи рельєфними, підвищити витривалість та спалити зайві кілограми. І сьогоднішній комплекс ідеально підходить для такої системи занять. Зберігайте вправи, які пришвидшать результат.

Комплекс для занять у тренажерному залі підготувала тренерка Катерина Кононова. Це кругове тренування можна використовувати після тривалої перерви, і воно також підходить для новачків. Але не забудьте перед цим добряче розім'ятися, аби уникнути травм.

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Кругове тренування: сет з 5 вправ

  1. Присідання.
  2. Вертикальна тяга вузьким хватом.
  3. Розгинання гомілки в тренажері сидячи.
  4. Зведення плеча.
  5. Відведення плеча.
  6. Ходьба 5 – 7 хвилин.
Настанова від тренерки: кожну вправу виконуйте по 15 – 20 повторень, 3 – 5 кіл.

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Автор: Назарій Сорока