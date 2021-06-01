Кругове тренування у тренажерному залі: 5 вправ на все тіло, які пришвидшать результат – відео

10:35

Кругове тренування у тренажерному залі – один з найкращих способів зробити м'язи рельєфними, підвищити витривалість та спалити зайві кілограми. І сьогоднішній комплекс ідеально підходить для такої системи занять. Зберігайте вправи, які пришвидшать результат.