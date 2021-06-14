Круговая тренировка на пресс для самых выносливых: видео упражнений

Все мы знаем, что планка – это путь к прессу мечты. Но если ее сочетать с упражнениями с собственным весом, то скорее получите видимый результат. Для выполнения этого комплекса вам понадобится всего несколько минут в день.

Мышцы кора – такие же мышцы, как и другие. Поэтому тренировать их нужно регулярно, но без чрезмерной нагрузки. Фанатичный вариант "100 скручиваний" здесь не подходить. Тренер Роман Смидюк показал круговые тренировки тяжелого уровня, которые идеально прорабатывают косые мышцы живота.

И еще Тренер указал на типичные ошибки во время приседаний: видео

Круговая тренировка (вариант 1)

Мах ногой назад + 3 смены ног: 12 повторений;

Скручивания на ногу: 15 повторений на каждую ногу;

Изменение прямых ног: 30 повторений.

Круговая тренировка (вариант 2)

Мах вверх + колено к себе в боковой планке: 12 повторений на каждую ногу;

Скручивания коленом в упоре лежа: 12 повторений на каждую ногу.

Выполняйте 3 круга с паузой 20 – 40 секунд.Выполняйте 3 круга с паузой 20 – 40 секунд.

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