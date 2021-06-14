Кругове тренування на прес для найвитриваліших: відео вправ

Всі ми знаємо, що планка – це шлях до пресу мрії. Але якщо її комбінувати з вправами з власною вагою, то швидше отримаєте видимий результат. Для виконання цього комплексу вам знадобиться всього кілька хвилин у день.

М'язи кора – такі ж м'язи, як й інші. Тому тренувати їх потрібно регулярно, але без надмірного навантаження. Фанатичний варіант "100 скручувань" тут не підходить. Тренер Роман Смідюк показав кругові тренування важкого рівня, які ідеально пропрацьовують косі м'язи живота.

І ще Тренер вказав на типові помилки під час присідань: відео

Кругове тренування (варіант 1)

Мах ногою назад + 3 зміни ніг: 12 повторень;

Скручування на ногу: 15 повторень на кожну ногу;

Зміна прямих ніг: 30 повторень.

Кругове тренування (варіант 2)

Мах вверх + коліно до себе в бічній планці: 12 повторень на кожну ногу;

Скручування коліном в упорі лежачи: 12 повторень на кожну ногу.

Виконуйте 3 кола з паузою 20 – 40 секунд.Виконуйте 3 кола з паузою 20 – 40 секунд.

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