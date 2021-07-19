Круговая тренировка с гирей на все тело: ТОП-8 упражнений с видео
19 июля 2021 , 11:59Читати новину українською
Источник:инстаграм Екатерины Кононовой
Тренировки с гирей могут дать качественные нагрузки на абсолютно все группы мышц. Большинство упражнений со снарядом несложные, поэтому отлично подходят как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Сохраняйте комплекс и тренируйтесь вместе с Актив 24.
Занятия с гирей прорабатывают тело сразу в нескольких направлениях. Они помогают развить физическую силу, стать выносливее и укрепить все группы мышц. Круговая схема тренировки, которую подготовила тренер Екатерина Кононова, подходит для развития общей выносливости, а гиря увеличит вашу силу.
И еще 4 ежедневные упражнения для улучшения осанкиКаждое упражнение выполняйте по 20 повторений. Делайте 3 – 5 раундов, каждый из которых занимает примерно 10 минут.
Круговая тренировка с гирей
Ягодицы
- Приседания;
- Седалищный мостик.
Спина
- Тяга в наклоне;
- Пуловер.
Квадрицепс
- Приседания на сфере;
- Подъем ног.
Руки
- Подъем на бицепс;
- Жим верх.
Удачной тренировки!
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