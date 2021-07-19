Круговая тренировка с гирей на все тело: ТОП-8 упражнений с видео

19 июля 2021 , 11:59
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Источник:

инстаграм Екатерины Кононовой

Тренировки с гирей могут дать качественные нагрузки на абсолютно все группы мышц. Большинство упражнений со снарядом несложные, поэтому отлично подходят как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Сохраняйте комплекс и тренируйтесь вместе с Актив 24.

Занятия с гирей прорабатывают тело сразу в нескольких направлениях. Они помогают развить физическую силу, стать выносливее и укрепить все группы мышц. Круговая схема тренировки, которую подготовила тренер Екатерина Кононова, подходит для развития общей выносливости, а гиря увеличит вашу силу.

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Каждое упражнение выполняйте по 20 повторений. Делайте 3 – 5 раундов, каждый из которых занимает примерно 10 минут.

Круговая тренировка с гирей

Ягодицы

  • Приседания;
  • Седалищный мостик.

Спина

  • Тяга в наклоне;
  • Пуловер.

Квадрицепс

  • Приседания на сфере;
  • Подъем ног.

Руки

  • Подъем на бицепс;
  • Жим верх.

Удачной тренировки!

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Автор: Назарій Сорока