Круговая тренировка с гирей на все тело: ТОП-8 упражнений с видео

Тренировки с гирей могут дать качественные нагрузки на абсолютно все группы мышц. Большинство упражнений со снарядом несложные, поэтому отлично подходят как для начинающих, так и для опытных спортсменов. Сохраняйте комплекс и тренируйтесь вместе с Актив 24.

Занятия с гирей прорабатывают тело сразу в нескольких направлениях. Они помогают развить физическую силу, стать выносливее и укрепить все группы мышц. Круговая схема тренировки, которую подготовила тренер Екатерина Кононова, подходит для развития общей выносливости, а гиря увеличит вашу силу.

И еще 4 ежедневные упражнения для улучшения осанки

Круговая тренировка с гирей

Ягодицы

Приседания;

Седалищный мостик.

Спина

Тяга в наклоне;

Пуловер.

Квадрицепс

Приседания на сфере;

Подъем ног.

Руки

Подъем на бицепс;

Жим верх.

Удачной тренировки!

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