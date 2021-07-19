Кругове тренування з гирею на все тіло: ТОП-8 вправ з відео
19 липня 2021 , 11:59Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Катерини Кононової
Тренування з гирею може дати якісне навантаження на абсолютно всі групи м'язів. Більшість вправ зі снарядом нескладні, тому відмінно підходять як для початківців, так і для досвідчених спортсменів. Зберігайте комплекс та тренуйтеся разом з Актив 24.
Заняття з гирею пропрацьовують тіло відразу у кількох напрямках. Вони допомагають розвинути фізичну силу, стати витривалішими та зміцнити усі групи м'язів. Кругова схема тренування, яку підготувала тренерка Катерина Кононова, підходить для розвитку загальної витривалості, а гиря збільшить вашу силу.
І ще 4 щоденні вправи для покращення поставиКожну вправу виконуйте по 20 повторень. Робіть 3 – 5 раундів, кожен з яких займає приблизно 10 хвилин.
Кругове тренування з гирею
Сідниці
- Присідання;
- Сідничний місток.
Спина
- Тяга у нахилі;
- Пуловер.
Квадрицепси
- Присідання на сфері;
- Підйом ніг.
Руки
- Підйом на біцепс;
- Жим верх.
Вдалого тренування!
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