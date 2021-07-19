Кругове тренування з гирею на все тіло: ТОП-8 вправ з відео

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Тренування з гирею може дати якісне навантаження на абсолютно всі групи м'язів. Більшість вправ зі снарядом нескладні, тому відмінно підходять як для початківців, так і для досвідчених спортсменів. Зберігайте комплекс та тренуйтеся разом з Актив 24.