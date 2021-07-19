Кругове тренування з гирею на все тіло: ТОП-8 вправ з відео

19 липня 2021 , 11:59
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Джерело:

інстаграм Катерини Кононової

Тренування з гирею може дати якісне навантаження на абсолютно всі групи м'язів. Більшість вправ зі снарядом нескладні, тому відмінно підходять як для початківців, так і для досвідчених спортсменів. Зберігайте комплекс та тренуйтеся разом з Актив 24.

Заняття з гирею пропрацьовують тіло відразу у кількох напрямках. Вони допомагають розвинути фізичну силу, стати витривалішими та зміцнити усі групи м'язів. Кругова схема тренування, яку підготувала тренерка Катерина Кононова, підходить для розвитку загальної витривалості, а гиря збільшить вашу силу.

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Кожну вправу виконуйте по 20 повторень. Робіть 3 – 5 раундів, кожен з яких займає приблизно 10 хвилин.

Кругове тренування з гирею

Сідниці

  • Присідання;
  • Сідничний місток.

Спина

  • Тяга у нахилі;
  • Пуловер.

Квадрицепси

  • Присідання на сфері;
  • Підйом ніг.

Руки

  • Підйом на біцепс;
  • Жим верх.

Вдалого тренування!

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Автор: Назарій Сорока