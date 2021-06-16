Короткая кардиотренировка для похудения: видео упражнений

Заниматься кардиотренировками можно как в зале на тренажерах, так и в домашних условиях без дополнительного инвентаря. Предлагаем вам подборку энергичных упражнений для похудения и сжигания калорий.
Если у вас дома нет велотренажера или беговой дорожки, а посещать зал не всегда есть возможность, то вы можете заменить их жиросжигающими домашними тренировками. Эффективное кардио с 7 упражнений подготовила тренер Катя Качан.
Больше спорта Домашняя тренировка: эффективный комплекс из 9 упражнений на все тело – видео
Кардиотренировка в домашних условиях
- Прыжки в стороны: 30 секунд;
- Модифицированные приседания: 30 секунд;
- Jumping Jack: 30 секунд;
- Прыжки в планке: 30 секунд;
- Имитация прыжков на скакалке: 30 секунд;
- Модифицированные бурпи: 30 секунд;
- "Краб" + прыжки: 30 секунд.
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