Коротке кардіотренування для схуднення: відео вправ

16 червня 2021 , 14:48
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Джерело:

інстаграм Каті Качан

Займатися кардіотренуваннями можна як в залі на тренажерах, так і в домашніх умовах без додаткового інвентарю. Пропонуємо вам підбірку енергійних вправ для схуднення і спалювання калорій.

Якщо у вас вдома немає велотренажера або бігової доріжки, а відвідувати зал не завжди є змога, то ви можете замінити їх жироспалювальним домашнім тренуванням. Ефективне кардіо з 7 вправ підготувала тренерка Катя Качан.

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Кардіотренування в домашніх умовах

  • Стрибки в сторони: 30 секунд;
  • Модифіковані присідання: 30 секунд;
  • Jumping Jack: 30 секунд;
  • Стрибки в планці: 30 секунд;
  • Імітація стрибків на скакалці: 30 секунд;
  • Модифіковані бурпі: 30 секунд;
  • "Краб" + стрибки: 30 секунд.
Усі вправи потрібно виконувати по 30 – 45 секунд. Відпочинок між вправами 10 або 15 секунд відповідно. Робіть 3 круги з 1 хвилиною перерви між ними.

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Автор: Назарій Сорока