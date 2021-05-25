Когда и какие каши можно есть, чтобы не набрать лишний вес

Многие слышали, что из-за регулярного употребления каш можно попрощаться с фигурой. Однако это не совсем так.

Все зависит от конкретной крупы, способа ее приготовления, порции и времени употребления. Когда лучше есть каши, зачем, какие и с чем – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Когда, с чем, и зачем есть каши

Важно понимать, что углеводы бывают сложные и простые или быстрые. Быстрые углеводы – сладкие фрукты, торты, конфеты, и такие каши, как манка, макароны из 1-го сорта муки, хлопья быстрого приготовления, белый рис – быстро усваиваются. Повышают уровень сахара в крови, и в последствии быстро разжигают аппетит. Из-за этого мы поправляемся. Потому не стоит их употреблять. Или потреблять их крайне редко,

– отметила Боржемская.

К медленным углеводам относятся: пшеничная, булгур, нешлифованный рис, пшонка, ячневая, перловая, гречневая, киноа, овсяная крупа. На их переваривание организм тратит много энергии. Кроме того, сложные углеводы дают чувство насыщения и заряд на долгое время.

Фитнес-тренер пояснила, что перечисленные каши также благотворно влияют на пищеварение.

Гречка относится к медленным углеводам / Фото Pixabay

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Когда есть каши и с чем

Идеальное время для употребления каш – утро или обед. Есть крупы можно ежедневно. К ним можно добавить белки. Например, это может быть гречка с кроликом или рыбой, рис с курицей или морепродуктами.

Фитнес-тренер рекомендует перед приготовлением замачивать каши на пару часов. Во время варки крупу не следует разваривать.

Если вы следите за фигурой, следует отказаться от каш быстрого приготовления.

Белый рис не рекомендуется есть часто / Фото Pixabay

Такую кашу, как овсяная крупа, вы можете кушать 1-2 раза в неделю на завтрак 50 грамм в сухом виде. Не рекомендуем есть каши на ужин. Помните, каши кушать очень важно и нужно, если вы перестанете потреблять каши, ждите в гости вечерние обжорства и чувства усталости, дикого голода, срывов на конфетки,

– резюмировала Марина Боржемская.