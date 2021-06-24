Безумное кардио на берегу моря: тренировка, которая отлично подойдет на период отпуска

Пляж – не только райское место, где можно поплавать и получить загар, это еще и идеальный "зал" для фитнеса. Вот три активные упражнения, которые можно выполнять во время путешествия.

Если вы наконец отправились в отпуск в теплые края, то это еще не повод избегать спорта. Даже если в вашем отеле нет тренажерного зала, отправляйтесь за своими новыми рекордами на пляж. Морской берег – лучшее место для тренировок. Что и доказал тренер Роман Смидюк, демонстрируя скоростную кардиотренировку на выносливость.

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Скоростная тренировка на выносливость: 3 энергичные упражнения

Боковое забегание на возвышенность: 20 секунд правая нога – 20 секунд пауза – 20 секунд левая нога – 40 секунд пауза (3 круга).

20 секунд правая нога – 20 секунд пауза – 20 секунд левая нога – 40 секунд пауза (3 круга). "Разножка": 20 секунд ускорения – 30 секунд пауза (3 подхода).

20 секунд ускорения – 30 секунд пауза (3 подхода). Прыжки на возвышенность: 30 секунд тренировка – 30 секунд пауза (3 подхода).

Удачной тренировки!

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