Шалене кардіо на березі моря: тренування, яке відмінно підійде на період відпустки

Пляж – не тільки райське місце, де можна поплавати і отримати засмагу, це ще й ідеальний "зал" для фітнесу. Ось три активні вправи, які можна виконувати під час мандрівки.

Якщо ви нарешті вирушили у відпустку до теплих країв, то це ще не привід уникати спорту. Навіть якщо у вашому готелі немає тренажерного залу, вирушайте за власними рекордами на пляж. Морський берег – найкраще місце для тренувань. Що й довів фітнес-тренер Роман Смідюк, демонструючи швидкісне кардіотренування на витривалість.

І ще Домашнє тренування для новачків: комплекс простих вправ з мінімальним навантаженням

Швидкісне тренування на витривалість: 3 енергійні вправи

Бокове забігання на височину: 20 секунд права нога – 20 секунд пауза – 20 секунд ліва нога – 40 секунд пауза (3 кола).

20 секунд права нога – 20 секунд пауза – 20 секунд ліва нога – 40 секунд пауза (3 кола). "Розніжка": 20 секунд прискорення – 30 секунд пауза (3 підходи).

20 секунд прискорення – 30 секунд пауза (3 підходи). Стрибки на височину: 30 секунд тренування – 30 секунд пауза (3 підходи).

Вдалого тренування!

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