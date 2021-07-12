Каким должен быть здоровый обед: 10 крутых идей от диетолога

Если вы придерживаетесь правильного питания, важно знать и понимать принципы здорового обеда. Это позволит поддерживать себя в форме.

Обедний прием пищи должен быть сбалансированным и сытным. 10 полезных идей назвала диетолог Екатерина Кутина.

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Каким должен быть обед

Обед, как и завтрак, должен быть сытным и сбалансированным. Задача этого приема пищи – обеспечить длительное насыщение, тогда вы легко будете себя контролировать во второй половине дня и не будете вечером бросаться со звериным чувством голода на содержимое холодильника,

– отметила Кутина.

Она пояснила, что если обед ограничится бутербродом, вечером захочется съесть все, что попадется под руку.

10 идей вкусного и правильного обеда

Паста с креветками и кокосовыми сливками + оливки + салат с вялеными помидорами и подсолнечными семенами. Гречка + рубленые куриные котлеты с кабачком + салат из тертой свеклы с чесноком, грецкими орехами, заправленный натуральным йогуртом. Запеченная с травами и лимоном дорадо + салат из брокколи с зеленой чечевицей (брокколи, чечевица, авокадо, руккола, оливки, заправить тахини). Запеченный/отварной картофель + сельдь слабосоленая + квашеная капуста с оливковым маслом. Суп-пюре из красной чечевицы с креветками и тыквенными семенами + цельнозерновой тост.

Правильный обед должен включать в себя белки, жиры, углеводы и клетчатку.

Сбалансированный обед должен включать белки, жиры, углеводы и клетчатку / Фото Pixabay

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Винегрет + запеченная скумбрия. Рис с морепродуктами + греческий салат. Салат с булгуром и рыбой (булгур + лосось с/с + вяленые помидоры + огурец + руккола + кедровые орехи + льняное масло). Индейка на гриле + овощной салат с киноа и моцареллой (киноа, черри, сладкий перец, редис, петрушка, оливковое масло, моцарелла). Салат с диким рисом, фасолью и авокадо (рис, белая фасоль, авокадо, салатные листья, редис, зеленый лук, лимонный сок, оливковое масло).

Кроме того, по желанию к обеднему приему пищи можно добавить фрукты, ягоды или десерт.