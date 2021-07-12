Яким має бути здоровий обід: 10 крутих ідей від дієтологині

Якщо ви дотримуєтеся правильного харчування, важливо знати й розуміти принципи здорового обіду. Це дозволить підтримувати себе у формі.

Обідній прийом їжі повинен бути збалансованим і ситним. 10 корисних ідей назвала дієтологиня Катерина Кутіна.

Важливо Яку воду потрібно пити в спеку, щоб схуднути: поради від профі

Яким повинен бути обід

Обід, як і сніданок, має бути ситним і збалансованим. Завдання цього прийому їжі – забезпечити тривале насичення, тоді ви легко будете себе контролювати в другій половині дня і не будете ввечері кидатися зі звіриним почуттям голоду на вміст холодильника,

– зазначила Кутіна.

Вона пояснила, що якщо обід обмежиться бутербродом, ввечері захочеться з'їсти все, що потрапить під руку.

10 ідей смачного та правильного обіду

Паста з креветками й кокосовими вершками + оливки + салат з в'яленими помідорами та соняшниковим насінням. Гречка + рубані курячі котлети з кабачком + салат з тертого буряка з часником, волоськими горіхами, заправлений натуральним йогуртом. Запечена з травами й лимоном дорадо + салат з броколі з зеленою сочевицею (броколі, сочевиця, авокадо, рукола, оливки, заправити тахіні). Запечена/відварна картопля + оселедець слабосолоний + квашена капуста з оливковою олією. Суп-пюре з червоної сочевиці з креветками та гарбузовим насінням + цільнозерновий тост.

Правильний обід має містити білки, жири, вуглеводи й клітковину.​

Збалансований обід повинен включати білки, жири, вуглеводи та клітковину / Фото Pixabay

Читайте Як не набрати зайві кілограми у відпустці: 4 пункти, які вас врятують

Вінегрет + запечена скумбрія. Рис з морепродуктами + грецький салат. Салат з булгуром і рибою (булгур + лосось слабосолоний + в'ялені помідори + огірок + рукола + кедрові горіхи + лляна олія). Індичка на грилі + овочевий салат з кіноа і моцарелою (кіноа, черрі, солодкий перець, редис, петрушка, оливкова олія, моцарела). Салат з диким рисом, квасолею й авокадо (рис, біла квасоля, авокадо, салатні листя, редис, зелена цибуля, лимонний сік, оливкова олія).

Крім того, за бажанням до обіднього прийому їжі можна додати фрукти, ягоди чи десерт.