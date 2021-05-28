Какие продукты повышают уровень сахара в крови: перечень

28 мая 2021 , 10:09
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Инстаграм Анастасии Полтавской

Многие полезные продукты могут повышать уровень глюкозы в крови. Каждый человек, не только диабетик, должен следить за этим моментом.

Какие продукты питания провоцируют резкие скачки сахара в крови, и как его потом снизить – рассказала тренер и диетолог Анастасия Полтавская.

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Есть ряд продуктов, которые принято считать полезными. Однако, они могут провоцировать скачки уровня глюкозы в организме,
– отметила Полтавская.

Какие продукты повышают уровень глюкозы в крови

  • Свежевыжатые фруктовые соки.
  • Овсяная каша (особенно касается каш быстрого приготовления).
  • Картофель и батат.
  • Сухофрукты (инжир, курага, чернослив и др.).
  • Макароны из твердых сортов пшеницы.
  • Хлеб из цельнозерновых культур.
  • Натуральное коровье молоко.
  • Йогурт с сахаром или фруктовыми добавками.
  • Некоторые фрукты (бананы, виноград).
  • Кофе с сахаром, подсластителями, сливками, ароматическими добавками.
  • Органические сладости для диабетиков (они произведены из натуральных ингредиентов, но способны повысить уровень глюкозы).
  • Покупной томатный кетчуп.

Кофе также способен повысить уровень сахара в крови / Фото Pixabay

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Как снизить уровень сахара в крови

  • Употреблять белковую пищу.
  • Добавлять в блюда яблочный уксус (например, в овощной салат).
  • Много двигаться.
  • Добавлять в блюда корицу.
  • Научиться контролировать себя в стрессовых ситуациях.
  • Отказаться от кофе. Заменить его можно зеленым, травяным чаем или натуральным цикорием.
  • Употреблять продукты, богатые клетчаткой.
  • Высыпаться.

 