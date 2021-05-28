Які продукти підвищують рівень цукру в крові: перелік

28 травня 2021 , 10:09
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Джерело:

Інстаграм Анастасії Полтавської

Багато корисних продуктів можуть підвищувати рівень глюкози в крові. Кожна людина, не лише діабетик, має стежити за цим моментом.

Які продукти харчування провокують різкі скачки цукру в крові, і як його потім знизити – розповіла тренерка й дієтологиня Анастасія Полтавська.

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Є низка продуктів, які прийнято вважати корисними. Однак вони можуть провокувати скачки рівня глюкози в організмі,
– зазначила Полтавська.

Які продукти підвищують рівень глюкози в крові

  • Свіжовичавлені фруктові соки.
  • Вівсяна каша (особливо стосується каш швидкого приготування).
  • Картопля й батат.
  • Сухофрукти (інжир, курага, чорнослив та ін.).
  • Макарони з твердих сортів пшениці.
  • Хліб з цільнозернових культур.
  • Натуральне коров'яче молоко.
  • Йогурт з цукром або фруктовими добавками.
  • Деякі фрукти (банани, виноград).
  • Кава з цукром, підсолоджувачами, вершками, ароматичними добавками.
  • Органічні солодощі для діабетиків (вони зроблені з натуральних інгредієнтів, але здатні підвищити рівень глюкози).
  • Купований томатний кетчуп.

Кава також здатна підвищити рівень цукру в крові / Фото Pixabay

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Як знизити рівень цукру в крові

  • Вживати білкову їжу.
  • Додавати у страви яблучний оцет (наприклад, в овочевий салат).
  • Багато рухатися.
  • Додавати у страви корицю.
  • Навчитися контролювати себе у стресових ситуаціях.
  • Відмовитися від кави. Замінити її можна зеленим, трав'яним чаєм або натуральним цикорієм.
  • Вживати продукти, які багаті на клітковину.
  • Висипатися.

 