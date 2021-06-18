Какая пища нужна для мозга: список продуктов от фитнес-тренера

Всем известно, что есть продукты питания, которые благотворно влияют на работу мозга. Их следует ежедневно включать в рацион.

Такая пища убережет организм от многих негативных факторов. На какие продукты обратить внимание – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.

Читайте Ягоды: когда и сколько их нужно есть, чтобы снижать вес

С детства мы знаем – чтобы голова хорошо работала, нужно есть определенные продукты. Например, всем же в детстве говорили употреблять орехи?

– отметила Боржемская.

Полезная пища для мозга

Жирные омега-3 кислоты

По словам фитнес-тренера, пища с высоким содержанием омега-3 замедляет старение мозга. Кроме того, она существенно снижает риск развития сенильных деменций, в том числе и болезни Альцгеймера.

Лецитин

Является одним из основных источников питания для нервной системы. В случае его дефицита возможны нарушения функций нервной, сердечно-сосудистой и других систем. В рацион следует включать яйца, орехи, а также стручковые плоды.

Орехи полезны для работы мозга / Фото Pixabay

Интересно Как сделать красивый пресс: чемпионка сняла крутой способ на видео

Триптофан – аминокислота, которая способна усилить выработку серотонина в головном мозге, гормона, отвечающего за настроение, качество сна и восприятие боли,

– рассказала Марина Боржемская.

Белок

Найти эти аминокислоты можно в бобах, бананах, молочной продукции, финиках, яйцах, рыбе, мясе, орехах, арахисе и цельных зернах.

Выступает стимулятором иммунной системы и поставляет дополнительную энергию. Белок содержится в многих продуктах, в том числе рыбе, мясе и орехах.

Витамины группы B

Старайтесь питаться разнообразно и включать в свой прием пищи: мясо, горох, гречку, грибы, яйца и овсянку.

Ухудшают состояние головного мозга: