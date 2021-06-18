Какая пища нужна для мозга: список продуктов от фитнес-тренера

Всем известно, что есть продукты питания, которые благотворно влияют на работу мозга. Их следует ежедневно включать в рацион.
Такая пища убережет организм от многих негативных факторов. На какие продукты обратить внимание – рассказала фитнес-тренер Марина Боржемская.
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С детства мы знаем – чтобы голова хорошо работала, нужно есть определенные продукты. Например, всем же в детстве говорили употреблять орехи?
– отметила Боржемская.
Полезная пища для мозга
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Жирные омега-3 кислоты
По словам фитнес-тренера, пища с высоким содержанием омега-3 замедляет старение мозга. Кроме того, она существенно снижает риск развития сенильных деменций, в том числе и болезни Альцгеймера.Омега-3-кислотами богаты: жирная рыба (лосось, сельдь, форель, скумбрия и пр.); льняное, рапсовое, конопляное и масло грецкого ореха; семена льна и чиа; орехи; водоросли.
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Лецитин
Является одним из основных источников питания для нервной системы. В случае его дефицита возможны нарушения функций нервной, сердечно-сосудистой и других систем. В рацион следует включать яйца, орехи, а также стручковые плоды.
Орехи полезны для работы мозга / Фото Pixabay
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Триптофан – аминокислота, которая способна усилить выработку серотонина в головном мозге, гормона, отвечающего за настроение, качество сна и восприятие боли,
– рассказала Марина Боржемская.
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Белок
Выступает стимулятором иммунной системы и поставляет дополнительную энергию. Белок содержится в многих продуктах, в том числе рыбе, мясе и орехах.
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Витамины группы B
Старайтесь питаться разнообразно и включать в свой прием пищи: мясо, горох, гречку, грибы, яйца и овсянку.
Ухудшают состояние головного мозга:
- белая мука;
- рафинированный сахар,
- фастфуд, содержащий трансжиры и жиры животного происхождения.