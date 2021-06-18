Яка їжа потрібна для мозку: перелік продуктів від фітнес-тренерки

18 червня 2021 , 16:56
Читать новость на русском

Джерело:

Інстаграм Марини Боржемської

Всім відомо, що є продукти харчування, які благотворно впливають на роботу мозку. Їх слід щодня включати в раціон.

Така їжа вбереже організм від багатьох негативних факторів. На які продукти звернути увагу – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.

Читайте Ягоди: коли й скільки їх потрібно їсти, щоб знижувати вагу

З дитинства ми знаємо – щоб голова добре працювала, потрібно їсти певні продукти. Наприклад, всім же у дитинстві говорили вживати горіхи?
– зазначила Боржемська.

Корисна їжа для мозку

  • Жирні омега-3 кислоти

За словами фітнес-тренерки, їжа з високим вмістом омега-3 уповільнює старіння мозку. Крім того, вона суттєво знижує ризик розвитку сенильних деменцій, в тому числі й хвороби Альцгеймера.

Омега-3-кислотами багаті: жирна риба (лосось, оселедець, форель, скумбрія та ін.); лляна, рапсова, конопляна та олія волоського горіха; насіння льону і чіа; горіхи; водорості.

  • Лецитин

Є одним з основних джерел живлення для нервової системи. У разі його дефіциту можливі порушення функцій нервової, серцево-судинної та інших систем. До раціону слід включати яйця, горіхи, а також стручкові плоди.

Горіхи корисні для роботи мозку / Фото Pixabay

Цікаво Як зробити гарний прес: чемпіонка зняла крутий спосіб на відео

  • Триптофан – амінокислота, яка здатна підсилити вироблення серотоніну у головному мозку, гормону, що відповідає за настрій, якість сну та сприйняття болю,
    – розповіла Марина Боржемська.

Знайти ці амінокислоти можна у бобах, бананах, молочній продукції, фініках, яйцях, рибі, м'ясі, горіхах, арахісі та цільних зернах.

  • Білок

Виступає стимулятором імунної системи та постачає додаткову енергію. Білок міститься у багатьох продуктах, в тому числі рибі, м'ясі й горіхах.

  • Вітаміни групи B

Намагайтеся харчуватися різноманітно й включати у свій прийом їжі: м'ясо, горох, гречку, гриби, яйця та вівсянку.

Погіршують стан головного мозку:

  • біле борошно;
  • рафінований цукор,
  • фастфуд, який містить трансжири та жири тваринного походження.

 

Автор: Наталя Бережна