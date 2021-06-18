Яка їжа потрібна для мозку: перелік продуктів від фітнес-тренерки

Всім відомо, що є продукти харчування, які благотворно впливають на роботу мозку. Їх слід щодня включати в раціон.
Така їжа вбереже організм від багатьох негативних факторів. На які продукти звернути увагу – розповіла фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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З дитинства ми знаємо – щоб голова добре працювала, потрібно їсти певні продукти. Наприклад, всім же у дитинстві говорили вживати горіхи?
– зазначила Боржемська.
Корисна їжа для мозку
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Жирні омега-3 кислоти
За словами фітнес-тренерки, їжа з високим вмістом омега-3 уповільнює старіння мозку. Крім того, вона суттєво знижує ризик розвитку сенильних деменцій, в тому числі й хвороби Альцгеймера.Омега-3-кислотами багаті: жирна риба (лосось, оселедець, форель, скумбрія та ін.); лляна, рапсова, конопляна та олія волоського горіха; насіння льону і чіа; горіхи; водорості.
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Лецитин
Є одним з основних джерел живлення для нервової системи. У разі його дефіциту можливі порушення функцій нервової, серцево-судинної та інших систем. До раціону слід включати яйця, горіхи, а також стручкові плоди.
Горіхи корисні для роботи мозку / Фото Pixabay
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Триптофан – амінокислота, яка здатна підсилити вироблення серотоніну у головному мозку, гормону, що відповідає за настрій, якість сну та сприйняття болю,
– розповіла Марина Боржемська.
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Білок
Виступає стимулятором імунної системи та постачає додаткову енергію. Білок міститься у багатьох продуктах, в тому числі рибі, м'ясі й горіхах.
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Вітаміни групи B
Намагайтеся харчуватися різноманітно й включати у свій прийом їжі: м'ясо, горох, гречку, гриби, яйця та вівсянку.
Погіршують стан головного мозку:
- біле борошно;
- рафінований цукор,
- фастфуд, який містить трансжири та жири тваринного походження.