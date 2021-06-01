Яичный салат с укропом: быстрый рецепт идеального летнего завтрака

1 июня 2021 , 06:11
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Источник:

инстаграм Андрея Невского

Как правило, блюда, которые легко готовятся и занимают минимум времени и усилий, больше приходятся по вкусу. Одним из таких вариантов является яичный салат – его можно приготовить за 15 – 25 минут из продуктов, которые практически всегда есть в холодильнике.

Диетолог Андрей Невский поделился простым рецептом вкусного и низкокалорийного салата с яйцами. А еще, по словам специалиста, он отлично подходит для завтрака.

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Рецепт яичного салата с укропом

Ингредиенты

  • французская горчица – 15 граммов;
  • майонез – 20 граммов;
  • вареные яйца – 2 штуки;
  • соленый огурец – 1 штука;
  • укроп;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

  1. Смешайте майонез, горчицу и мелко порезанный укроп. Посолите, поперчите.
  2. Порежьте грубыми кусками яйца.
  3. Порежьте крупно соленые огурцы.
  4. Перемешайте все.

Приятного аппетита!

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Автор: Назарій Сорока