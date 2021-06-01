Яичный салат с укропом: быстрый рецепт идеального летнего завтрака

Как правило, блюда, которые легко готовятся и занимают минимум времени и усилий, больше приходятся по вкусу. Одним из таких вариантов является яичный салат – его можно приготовить за 15 – 25 минут из продуктов, которые практически всегда есть в холодильнике.
Диетолог Андрей Невский поделился простым рецептом вкусного и низкокалорийного салата с яйцами. А еще, по словам специалиста, он отлично подходит для завтрака.
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Рецепт яичного салата с укропом
Ингредиенты
- французская горчица – 15 граммов;
- майонез – 20 граммов;
- вареные яйца – 2 штуки;
- соленый огурец – 1 штука;
- укроп;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
- Смешайте майонез, горчицу и мелко порезанный укроп. Посолите, поперчите.
- Порежьте грубыми кусками яйца.
- Порежьте крупно соленые огурцы.
- Перемешайте все.
Приятного аппетита!
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