Яєчний салат з кропом: швидкий рецепт ідеального літнього сніданку

06:11

Як правило, страви, які легко готуються та займають мінімум часу і зусиль, найбільше припадають до смаку. Одним з таких варіантів є яєчний салат – його можна приготувати за 15 – 25 хвилин з продуктів, які практично завжди є у холодильнику.