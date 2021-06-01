Яєчний салат з кропом: швидкий рецепт ідеального літнього сніданку

1 червня 2021 , 06:11
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм Андрія Невського

Як правило, страви, які легко готуються та займають мінімум часу і зусиль, найбільше припадають до смаку. Одним з таких варіантів є яєчний салат – його можна приготувати за 15 – 25 хвилин з продуктів, які практично завжди є у холодильнику.

Дієтолог Андрій Невський поділився простим рецептом смачного й низькокалорійного салату з яйцями. А ще, за словами фахівці, він відмінно підходить для сніданку.

І ще Складаємо меню: 5 варіантів здорового та смачного обіду

Рецепт яєчного салату з кропом

Інгредієнти

  • французька гірчиця – 15 грамів;
  • майонез – 20 грамів;
  • варені яйця – 2 штуки;
  • солоний огірок – 1 штука;
  • кріп;
  • сіль, перець на смак.

Спосіб приготування

  1. Змішайте майонез, гірчицю і дрібно порізаний кріп. Посоліть, поперчіть.
  2. Поріжте грубими шматками яйця.
  3. Поріжте солоні огірки.
  4. Перемішайте все.

Смачного!

Читайте також Чим підживитися під час тривалої прогулянки: перелік корисних перекусів

 

Автор: Назарій Сорока